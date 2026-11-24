В Еврокомиссии заявили о достижении критического рубежа в сфере госфинансов Еврокомиссия спрогнозировала рост госдолга и дефицита госбюджетов в Евросоюзе

Москва24 ноя Вести.Финансовое положение государств Европейского союза достигло критической отметки из-за негативных тенденций в сфере государственных финансов. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврокомиссии.

Мы достигли критического рубежа. Государства-члены должны проводить осмотрительную бюджетную политику заявил представитель ЕК

Согласно представленным расчетам, средний дефицит национальных бюджетов в ЕС вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,8% к 2028 году. Ожидается, что число государств, превышающих допустимый трехпроцентный порог дефицита, увеличится с 12 в 2026 году до 16 в 2028 году.

Кроме того, эксперты прогнозируют увеличение суммарного государственного долга стран ЕС с 82,6% ВВП в 2025 году до 85,6% в 2028-м.

Домбровскис также обратил внимание на то, что обслуживание задолженности становится все более дорогостоящим на фоне глобального роста доходности облигаций и высоких премий за риск. Удорожание новых займов в сочетании с необходимостью покрывать дефициты и выплачивать прошлые долги приводит к существенному повышению бюджетных расходов стран региона.