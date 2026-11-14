Welt: в Германии заявили об угрозе масштабного бюджетного кризиса с 2028 года

ФРГ грозит масштабный бюджетный кризис с 2028 года Welt: в Германии заявили об угрозе масштабного бюджетного кризиса с 2028 года

Москва14 ноя Вести.Ведущие немецкие экономисты утверждают, что с 2028 года в Германии начнется масштабный бюджетный кризис из-за рекордных госрасходов и роста долговой нагрузки. Об этом пишет Welt.

По данным газеты, поводом для критики стало то, что 13 ноября бюджетный комитет бундестага одобрил ко второму чтению проект федерального бюджета на 2027 год. Документ предусматривает рост расходов до 561 млрд евро и новые займы в размере 210 млрд евро​​​.

По оценкам ведущих экономистов, Германия движется к глубокому бюджетному кризису говорится в статье

Глава Лейбниц-центра европейской экономической политики Ахим Вамбах в разговоре с изданием пояснил, что нынешняя процентная ставка по обслуживанию госдолга ФРГ превышает темпы экономического роста. В результате государство не может выбраться из кредитной ловушки.

Эксперт Кильского института мировой экономики Йенс Бойсен-Хогрефе в свою очередь считает, что причина отрицательной тенденции кроется не только в растущих расходах на обслуживание госдолга, но и в старении населения.