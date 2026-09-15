Мерц заявил о готовности нажать на тормоз Мерц заявил о готовности Германии ужесточить бюджетную политику

Москва15 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ограничить государственные заимствования, если возникнут сомнения в способности страны обслуживать госдолг. Об этом сообщает Reuters.

Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз сказал Мерц, имея в виду способность Германии обслуживать государственный долг

При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ сохраняет статус "первоклассного заемщика" на мировом рынке.

В начале сентября Счетная палата Германии спрогнозировала увеличение доли расходов бюджета на обслуживание госдолга с 5,8% сейчас до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что объем государственного долга будет расти быстрее ВВП страны.

В марте 2025 года парламент ФРГ одобрил поправку в конституцию, существенно смягчившую ограничения на государственные заимствования, известные как "долговой тормоз". Решение объясняли необходимостью увеличить расходы на оборону и развитие инфраструктуры.