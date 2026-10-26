Москва26 окт Вести.Франция оказалась на пороге финансового кризиса всего за несколько месяцев до выборов президента. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Мишель Барнье в разговоре с Politico.

Франция оказалась на пороге финансового кризиса. Мы должны послать сигнал рынку сказал он

Авторы статьи описывают финансовую ситуацию во Франции как "порочный круг из одновременного бюджетного и социального кризисов, которые подпитывают друг друга". Это превратило республику в "самого больного человека Европы".

Издание также отмечает, что инвесторы по-прежнему настроены скептически относительно французских государственных ценных бумаг, несмотря на то, что властям удалось не допустить 24 октября масштабных беспорядков и погромов, как это было неделей ранее. Держатели ценных бумаг обеспокоены отсутствием прогресса в снижении государственного дефицита и реформе пенсионной системы. Их также пугает возможность победы главы правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен или лидера партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на грядущих выборах президента, поскольку эти политики неоднократно обещали понизить пенсионный возраст, на что уйдут миллиарды евро.