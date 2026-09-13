Один из старейших в ФРГ производителей автокомпонентов объявил себя банкротом Bild: 130-летний производитель автокомпонентов из Виккеде объявил о банкротстве

Москва13 сен Вести.После 130 лет работы объявил о банкротстве старейший в Германии производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohre, сообщает газета Bild ("Бильд"). Штаб-квартира компании находится в Виккеде. Процедуру банкротства 9 сентября инициировал участковый суд Эссена.

Компания производила крепления для приборных панелей и подушек безопасности, конструкции автомобильных кресел и гидравлические упоры багажников.

Рост цен на сырье и энергоносители, а также высокие постоянные затраты усугубили финансовую нагрузку на предприятие констатировал временный управляющий компании Кристиан Хольцман

На шести заводах компании, в том числе в чешской Остраве и португальском Ильяву, работает четыре сотни сотрудников. В настоящее время портфель заказов, по словам временного управляющего, стабилен. Зарплата сотрудникам в течение трех месяцев будет выплачиваться из предбанкротных субсидий.

Кризис немецкого автопрома начался во время пандемии коронавируса (COVID-19), затем усилился из-за роста конкуренции со стороны производителей из КНР, а также увеличения пошлин в США. Критическим стал рост цен на энергоносители из-за отказа от российских поставок и кризиса на Ближнем Востоке.

Автопром последние десятилетия был основой немецкой экономики. Ранее Volkswagen заявил, что намерен продать Ducati и Lamborghini.