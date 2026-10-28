Крупному производителю пива в России может грозить банкротство "Коммерсант": "Балтике" грозит иск о банкротстве из-за долга в 94 млн рублей

Москва28 окт Вести."Волжский магистральный коллектор" (ВМК) планирует направить в суд иск, чтобы признать банкротом пивоваренную компанию "Балтика". Об этом сообщил "Коммерсант", ссылаясь на данные Федресурса от 27 октября.

Задолженность "Балтики", как следует из материала, составляет около 94,19 миллиона рублей.

При этом в "Балтике" изданию заявили об отсутствии у компании признаков финансовой несостоятельности. Действия ВМК там расценивают как попытку давления.

Юридический спор между компаниями, как следует из статьи, тянется с 2020 года. Как указано в одном из нескольких арбитражных дел, в июне 2020-го ВМК обнаружил в пруду-накопителе трубу, по которой в течение двух лет "велся бездоговорной сброс стоков". Как позднее было установлено, трубопровод, о котором идет речь, ведет на территорию филиала "Балтика-Самара", отмечает издание.