Москва26 окт Вести.Управление Федеральной налоговой службы России по Саратовской области направило в Арбитражный суд Московской области заявление с намерением обанкротить ООО "Трасса ГСМ" – дочернюю компанию ПАО "ЕвроТранс". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на портал "Федресурс".

Отмечается, что заявление поступило 23 октября.

Межрайонной ИФНС России №20 по Саратовской области в Арбитражный суд Московской области направлено заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) говорится в документе

Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" управляет сетью АЗС под брендом "Трасса". В конце августа текущего года подмосковное управление ФАС заподозрило компанию в установлении монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо.

Ранее Сбербанк и Акционерный банк "Россия" тоже заявляли о намерении судиться за банкротство "ЕвроТранса". Заседание по иску Сбербанка назначено на 12 ноября.