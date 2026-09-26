Москва26 сен Вести.Минэнерго предложило рассмотреть возможность применения к активам оператора сети АЗС "Трасса" механизма внешнего управления.

Об этом сообщает РБК. Письмо в адрес профильных госорганов было направлено еще до задержания топ-менеджеров и совладельцев "ЕвроТранса", управляющего сетью.

Внешнее руководство предусмотрено новым указом президента о безопасности критической инфраструктуры.

Предложение обосновывалось необходимостью обеспечения безопасности мощностей по хранению нефтепродуктов.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россия не стремится воспользоваться мировым энергетическим кризисом и продолжает снабжать своих торговых партнеров энергоносителями по приемлемым ценам.