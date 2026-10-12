Сбербанк обратился в суд с иском о банкротстве ПАО "Евротранс"

Сбер подал заявление о несостоятельности компании "Евротранс" Сбербанк обратился в суд с иском о банкротстве ПАО "Евротранс"

Москва12 окт Вести.В картотеке арбитражных дел появился иск Сбербанка о признании ПАО "Евротранс" банкротом. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Заявление о признании должника банкротом говорится в публикации

Ранее о планах обратиться в арбитраж с заявлениями о несостоятельности "Евротранса" повторно уведомили Сбербанк и Акционерный банк "Россия".

ПАО "Евротранс" управляет сетью автозаправочных станций под брендом "Трасса". В конце августа Московское областное управление ФАС нашло у компании признаки монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо.

В июле и августе текущего года Сбербанк и банк "Россия" уже публиковали аналогичные сообщения о намерении банкротить компанию. В августе Московская биржа зафиксировала дефолт "Евротранса" по купонному доходу трех выпусков облигаций - общая сумма составила 126,9 миллиона рублей.