Москва12 октВести.В картотеке арбитражных дел появился иск Сбербанка о признании ПАО "Евротранс" банкротом. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Заявление о признании должника банкротомговорится в публикации
Ранее о планах обратиться в арбитраж с заявлениями о несостоятельности "Евротранса" повторно уведомили Сбербанк и Акционерный банк "Россия".
ПАО "Евротранс" управляет сетью автозаправочных станций под брендом "Трасса". В конце августа Московское областное управление ФАС нашло у компании признаки монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо.
В июле и августе текущего года Сбербанк и банк "Россия" уже публиковали аналогичные сообщения о намерении банкротить компанию. В августе Московская биржа зафиксировала дефолт "Евротранса" по купонному доходу трех выпусков облигаций - общая сумма составила 126,9 миллиона рублей.