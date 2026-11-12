Суд удовлетворил иск Сбербанка о банкротстве ПАО "Евротранс" Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Евротранса"

Москва12 ноя Вести.Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО "Евротранс" и ввел процедуру наблюдения. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Иск удовлетворить полностью говорится в судебном акте по итогам заседания

"Евротранс" управляет сетью автозаправочных станций под брендом "Трасса". В конце августа Московское областное управление ФАС нашло у компании признаки монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо.

Также в августе Московская биржа зафиксировала дефолт компании по купонному доходу трех выпусков облигаций – общая сумма составила 126,9 миллиона рублей. В начале октября Сбербанк подал иск о признании "Евротранса" банкротом. Об этом намерении Сбер и банк "Россия" заявляли и ранее.