Все заправки сети "Трасса" в Московской области не работают

Сеть АЗС "Трасса" приостановила работу Все заправки сети "Трасса" в Московской области не работают

Москва8 ноя Вести.Сеть АЗС "Трасса", принадлежащая топливной компании "Евротранс", полностью прекратила работу в Московской области, сообщает агентство "Интерфакс".

Уточняется, что 40 автозаправок уже опечатаны и туда не пускают сотрудников. Кроме того, "Евротрансу" грозит банкротство.

Из 53 АЗС ПАО "Евротранс" бренд "Трасса" не функционируют все 53 АЗС. В настоящее время собственник имущества компании, Газпромбанк лизинг (АЗС предоставлялись ПАО "Евротранс" в лизинг), осуществляет изъятие всех 57 АЗС (53 – Московская область, четыре – другие субъекты РФ) говорится в сообщении регионального министерства энергетики

Журналисты добавляют, что сейчас власти Подмосковья ждут решения правительства РФ, что делать дальше с этими активами.

Что касается сотрудников сети, то 1400 человек отправлены в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты. Однако деньги не платят, потому что счета компании арестованы.