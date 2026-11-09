Продажи "Рижского бальзама" за I полугодие снизились на 38% Delfi: продажи "Рижского бальзама" за I полугодие снизились на 38%

Москва9 ноя Вести.Продажи компании Latvijas balzams, производителя "Рижского бальзама", стремительно снижаются, за первые полгода они сократились на 38%. Об этом пишет портал Delfi.

Ранее латвийские СМИ сообщали, что производство игристых напитков было перенесено из Латвии в Литву на основании оптимизации работы компании, а производство некоторых других продуктов было остановлено​​​.

За первые шесть месяцев 2026 года продажи снизились на 38%, оборот – на 30%, а в июне на счетах компании было 1 612 евро сказано в сообщении

Портал объясняет, что ситуация вызывает опасения по поводу будущего "Рижского бальзама" – бренда, который за более чем 270 лет стал частью идентичности Латвии.

В начале текущего года компания сообщала о задолженности государству по налогам в общей сумме на 28 миллионов евро.

10 октября стало известно, что Latvijas balzams объявила о начале процедуры банкротства.