Москва9 нояВести.Продажи компании Latvijas balzams, производителя "Рижского бальзама", стремительно снижаются, за первые полгода они сократились на 38%. Об этом пишет портал Delfi.
Ранее латвийские СМИ сообщали, что производство игристых напитков было перенесено из Латвии в Литву на основании оптимизации работы компании, а производство некоторых других продуктов было остановлено.
За первые шесть месяцев 2026 года продажи снизились на 38%, оборот – на 30%, а в июне на счетах компании было 1 612 евросказано в сообщении
Портал объясняет, что ситуация вызывает опасения по поводу будущего "Рижского бальзама" – бренда, который за более чем 270 лет стал частью идентичности Латвии.
В начале текущего года компания сообщала о задолженности государству по налогам в общей сумме на 28 миллионов евро.
10 октября стало известно, что Latvijas balzams объявила о начале процедуры банкротства.