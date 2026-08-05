Компания рэпера Элджея находится на стадии ликвидации в России

Компания рэпера Элджея подала заявку на закрытие Компания рэпера Элджея находится на стадии ликвидации в России

Москва5 авг Вести.Руководитель компании-производителя газировок, соучредителем которой является рэпер Алексей Узенюк, известный под сценарным псевдонимом Элджей, подал заявление о закрытии компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы компании "Итэн дрим".

Компанию зарегистрировали в 2021 году в Москве. Основной вид ее деятельности – производство некоторых видов продуктов, безалкогольных напитков, минеральной воды и воды в бутылках, розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

В списке учредителей компании значатся три человека: Алексей Клочков (27,5%), Виталиус Паулюс (27,5%) и Узенюк (45%). Компания находится на стадии ликвидации.

Элджей – российский хип-хоп- и поп-исполнитель, ставший широко известным благодаря записанной в 2017 году совместно с рэпером Feduk песне "Розовое вино".

Между тем рэпер Тимати должен заплатить деньги Роспатенту.