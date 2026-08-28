Медведев назвал последствия распада СССР для мира Медведев: мир погрузился в хаос после развала СССР

Москва28 авг Вести.Мир погрузился в хаос после того, как распался СССР. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Фестивале новых медиа.

Как отметил политик, развал Советского Союза произошел из-за "ряда причин".

И что произошло? Мир, с точки зрения международных отношений, погрузился в хаос сказал Медведев

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой высказал мнение, что отсутствие противовеса Западу в лице СССР стало причиной разрушения системы международных отношений и начала политики "разбоя и грабежа".