Москва17 апр Вести.Отсутствие противовеса Западу в лице СССР привело к разрушению системы международных отношений и началась политика "разбоя и грабежа". Об этом заявил Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его словам, раньше распад Советского союза воспринимался как геополитическая катастрофа. В настоящее время это событие воспринимается как причина, вызвавшая современный мировой хаос.

На самом деле, когда мы, конечно, рассуждаем о том, почему вдруг Запад такой стал и почему вдруг в Америке приходят к власти президенты, которые ломают всю систему международных отношений, когда главным принципом в международных отношениях становится разбой, грабеж, когда мы видим этих бесхребетных лидеров в Европе, то становится понятно, все-таки причина, в том числе, потому что 30 с лишним лет назад распался Советский Союз, который все-таки создавал определенный дух соперничества сказал Луговой



При этом нынешние европейские лидеры не могут обеспечить безопасность Европы без участия США, отметил он.

[Президент США Дональд] Трамп заявляет о том, мы посмотрим, как, значит, будем в НАТО участвовать. А европейцы говорят: "Мы сейчас тут сами разберемся". Я не очень понимаю, как вот, глядя на физиономии [канцлера Германии Фридриха] Мерца, [президента Франции Эмманюэля] Макрона [премьер-министра Британии Кира] Стармера, вообще о чем они в принципе смогут договориться? Когда они 40 лет находились в теплой ванне. Как они будут выстраивать свои военные системы взаимодействия? Каким оружием будут пользоваться и какое количество вооружений и боеприпасов они вообще смогут произвести? Ничего, кроме русофобской риторики с их стороны и услышать-то невозможно пояснил Луговой

При изучении современной геополитики возникает ощущение, что катастрофа происходит из-за сочетания человеческой глупости, бюрократических ошибок и нелепых случайностей, добавил он.

Ранее Луговой назвал Европу дряхлеющей и старой.