Документы о злодеяниях фашистов в Сталинградской области представила ФСБ ФСБ рассекретила сведения о злодеяниях фашистов в Сталинградской области

Москва13 сен Вести.Управлением ФСБ РФ по Волгоградской области рассекречены документы о злодеяниях немецких фашистов на территории региона во время Великой Отечественной войны. Материалы предоставило УФСБ России по региону, сообщает ИС "Вести".

УФСБ России по Волгоградской области в Международный день памяти жертв фашизма, который отмечается с 1962 года во второе воскресенье сентября, рассекречены документальные материалы, свидетельствующие о фактах злодеяний немецких захватчиков на территории Сталинградской области в отношении советских военнопленных говорится в сообщении

По сведениям УФСБ, самым крупным лагерем для военнопленных на территории области был пересыльный лагерь "Дулаг-205" в селе Алексеевка под Сталинградом. Режим в нем был очень строгим, пленных избивали, морили голодом, расстреливали.

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что лагеря военнопленных также находились в селе Большая Россошка, в городе Калаче, хуторах Островском и Суханове. Пленным приходилось ежедневно работать по 12-13 часов без перерыва, спать на голой земле в сараях. Один раз в день людям давали пареную рожь без соли. За малейший проступок избивали палками.

В сентябре ГУ МВД по региону рассказало, что на месте немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-205", где погибли тысячи людей, открыли Вахту Памяти. На территории бывшего лагеря ведутся раскопки.