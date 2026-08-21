ФСБ рассекретила документы о борьбе "Смерш" с диверсантами на Курской дуге ФСБ обнародовала архивы о борьбе контрразведки с диверсантами на Курской дуге

Москва21 авг Вести.Летом 1943 года сотрудники советской военной контрразведки "Смерш" обезвредили десятки гитлеровских диверсантов, пытавшихся взорвать железнодорожные пути, по которым шло снабжение частей Красной армии на Курской дуге. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. Единственная действовавшая на тот момент железнодорожная ветка Касторное — Курск пропускала лишь два состава в сутки и не справлялась с растущим потоком грузов. Участившиеся авианалеты противника еще больше осложняли снабжение фронта. Чтобы решить проблему, была построена новая линия Старый Оскол — Ржава. Она действовала бесперебойно на протяжении всего сражения, несмотря на обстрелы. Стремясь перерезать эту транспортную артерию, германская разведка забрасывала в советский тыл многочисленные диверсионные группы. Борьбу с ними вели сотрудники НКГБ, НКВД по Курской области и "Смерш".

Один из первых эпизодов произошел уже в день начала битвы. Диверсанты-парашютисты Леонид Бондарчук и Николай Яшин, окончившие Смоленскую разведшколу, добровольно сдались властям. При себе они имели поддельные документы на чужие имена, а также внушительный арсенал — 14 кг тола, взрыватели замедленного действия и термит, замаскированный под пачки с русскими надписями "Суп-пюре". Их задачей было заминировать пути на участке Воронеж — Касторное.

В середине июля бойцы истребительного батальона задержали двух диверсантов с аммоналом, которых готовили подрывать поезда на линии Старый Оскол — Новый Оскол. На допросе один из них рассказал, что перед вылетом их с сообщниками намеренно напоили и в нетрезвом виде сбросили с самолета на парашютах.

К концу июля противник резко активизировал заброску групп, нацеленных уже на новую линию Старый Оскол — Ржава. С 27 по 30 июля были обезврежены сразу шесть диверсантов. 7 августа задержаны еще трое, планировавших подорвать эшелоны у станции Щигры-Стрешково. Все они прошли подготовку в Запорожской разведшколе, и при них также нашли зажигательную смесь, спрятанную в обложке с надписью "Суп-пюре".

В итоге, как говорится в материалах ФСБ, органы госбезопасности во взаимодействии с военной контрразведкой и истребительными батальонами задержали 37 диверсантов-парашютистов, заброшенных с заданием подрыва железных дорог Курской области. Всего же к 1 октября 1943 года на территории региона был арестован 381 агент немецких спецслужб. Благодаря этой работе движение по транспортным магистралям не прерывалось ни на минуту. Это позволило бесперебойно снабжать фронт.

Вклад курских контрразведчиков был отмечен на самом высоком уровне. В сентябре 1943 года нарком госбезопасности СССР Всеволод Меркулов подписал приказ о награждении сотрудников управления правительственными наградами за мужественную борьбу с врагом в тяжелейших условиях войны.

В июне ФСБ рассекретила архивные документы, в которых содержалась информация о том, как нацисты зверски убивали в Старобельске Ворошиловградской области (сейчас Луганская Народная Республика) детей, в том числе грудничков.