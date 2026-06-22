Москва22 июн Вести.Министерство обороны России обнародовало рассекреченные архивные документы о боевом пути трех дивизий народного ополчения 1941 года из фондов Центрального архива ведомства.

Публикация приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) и размещена на официальном сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что материалы подробно описывают историю соединений, сформированных из столичных рабочих и служащих, начиная с момента их создания и вплоть до участия в решающих сражениях. Эти формирования прошли через битву за Москву, сражения на Курской дуге, Сталинградскую битву и освобождение Европы. В частности, 77-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) была сформирована в первых числах июля 1941 года из сотрудников предприятий Киевского района Москвы. Ее боевой путь начался с марша на Можайскую линию обороны, после чего последовал рубеж на реках Ржев и Вязьма. Впоследствии соединение участвовало в освобождении Украины, Белоруссии и Польши, а также в Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. За свои заслуги дивизия удостоена почетного наименования "Черниговская" и награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени.

Другое соединение, 84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия), формировалось из работников ряда министерств, ведомств и редакций столичных изданий. Менее чем через две недели после создания личный состав был направлен на возведение оборонительных рубежей в Смоленской области. В сентябре 1941 года у озера Селигер дивизия вступила в бой с диверсантами противника. В октябре она участвовала в тяжелых оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой и, несмотря на окружение, сумела вынести и сохранить свое боевое знамя. В дальнейшем дивизия воевала на Орловском и Белорусском направлениях, заслужив почетное наименование "Карачаевская" и два ордена.

В архивах также представлена 160-я стрелковая дивизия (бывшая 6-я Дзержинская дивизия), созданная в начале июля 1941 года в Дзержинском районе Москвы. Ее штаб размещался в стенах МИИТа, а костяк составили сотрудники правоохранительных органов, дипломатических ведомств и рабочие промышленных предприятий. Осенью того же года дивизия вошла в состав регулярной армии, а уже зимой 1942 года принимала участие в освобождении Наро-Фоминска. Позже она прорвала укрепленную оборону неприятеля, нанеся ему значительный урон, и прошла через Ржевско-Вяземскую, Смоленскую и Люблин-Брестскую операции. Соединение носит почетное наименование "Брестская" и награждено орденом Красного Знамени.

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