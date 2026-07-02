На сайте Минобороны появился новый раздел к 90-летию архивных органов ВС РФ Архивное управление ВС РФ подготовило спецпроект к 90-летию со дня основания

Москва2 июл Вести.Сотрудники Архивного управления Вооруженных сил Российской Федерации подготовили к 90-летию со дня образования архивных органов спецпроект, рассказывающий о становлении централизованной системы хранения документов в военном ведомстве. Об этом сообщила пресс-служба МО РФ.

На сайте военного ведомства был запущен новый раздел, где демонстрируются рассекреченные документы. Эти сведения отражают историю развития военного архивного дела от 2 июля 1936 года, когда приказом Народного комиссариата обороны СССР был создан Отдел архивов в составе Управления делами НКО.

На официальном сайте Минобороны России открывается новый мультимедийный раздел, посвященный становлению, развитию и упорядочению архивного дела в ВС РФ. В его основе – уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: приказы НКО СССР о создании отдела архивов, личное дело первого начальника отдела архивов НКО – полковника Кондашова В.В. говорится в сообщении пресс-службы

Уточняется, что сегодня главным ведомственным хранилищем документов, отражающих историю СССР, России и ее Вооруженных сил с 1941 года по настоящее время является Центральный ордена Красной Звезды архив Министерства обороны Российской Федерации. В фондах этого учреждения хранится более 20 миллионов дел.

Публикация рассекреченных документов… направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны уточнили в пресс-службе ведомства

Там добавили, что сотрудники архива в постоянном режиме проводят работу по экспертной оценке и рассекречиванию хранящихся в фондах документов.