Москва3 июнВести.Систему единого контура разведывательно-ударных комплексов внедрят в группировки Вооруженных сил России к сентябрю. Об этом сообщил глава российского министерства обороны Андрей Белоусов.
Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ознакомились с перспективными образцами оружия и военной техники. Главам МО стран ОДКБ представили компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.
Разработанная по поручению Белоусова система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения. Она сейчас внедряется в группировки войск, задействованные в зоне специальной военной операции (СВО).
Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка "Центр" уже вовсю работает [с ней]сказал Белоусов
Министр также указал на большой спрос на эту систему.