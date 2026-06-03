Белоусов: единый разведывательно-ударный контур внедрят в ВС РФ к сентябрю

В МО рассказали, когда в ВС РФ внедрят единый разведывательно-ударный контур Белоусов: единый разведывательно-ударный контур внедрят в ВС РФ к сентябрю

Москва3 июн Вести.Систему единого контура разведывательно-ударных комплексов внедрят в группировки Вооруженных сил России к сентябрю. Об этом сообщил глава российского министерства обороны Андрей Белоусов.

Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ознакомились с перспективными образцами оружия и военной техники. Главам МО стран ОДКБ представили компоненты разведывательно-ударных комплексов, включающие систему обеспечения информационного взаимодействия, которая объединяет различных пользователей этой системы в единый контур.

Разработанная по поручению Белоусова система объединяет должностных лиц всех уровней от взвода до соединения. Она сейчас внедряется в группировки войск, задействованные в зоне специальной военной операции (СВО).

Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка "Центр" уже вовсю работает [с ней] сказал Белоусов

Министр также указал на большой спрос на эту систему.