Командир батальона "Барс-Курск" рассказал, что ВСУ минируют даже бутылки с водой

Саперы в Курской области нашли заминированную ВСУ бутылку воды Командир батальона "Барс-Курск" рассказал, что ВСУ минируют даже бутылки с водой

Москва14 июн Вести.Командир инженерно-саперного батальона "Барс-Курск" с позывным Мирон в интервью ИС "Вести" рассказал, в каких неожиданных местах саперы находили украинские мины.

Военные инженеры группировки войск "Север" продолжают зачистку приграничных районов Курской области. Украинские боевики оставили после себя сотни смертельных ловушек и неразорвавшихся снарядов. Киевские формирования целенаправленно минировали сельхоз-угодья, дороги и жилые дома и даже бытовые вещи.

Бутылка из-под воды. Враг настолько изощрен, что под этикеткой было найдено взрывное устройство. Совершенно новая история, такого мы еще не встречали. До этого были энергетики, встречали игрушки заминированные детские, что действительно меня поразило рассказал Мирон

Саперы проверяют не только дороги, поля и обочины. Например, под слоями профлистов, слетевших с крыши детского лагеря, по которому ВСУ били кассетными боеприпасами, был обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет.

Ранее саперы ВС РФ получили уникальные датчики для противотанковых мин, способные находиться в боевом режиме до 100 суток.