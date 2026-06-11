Москва11 июн Вести.Новые датчики цели для противотанковых мин способны находиться в боевом режиме до 100 суток. Об этом рассказал ИС "Вести" радиоминер Денис Федосеев - заместитель командира взвода управляемого минирования 1614-го инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".

Его подразделение выполняет боевые задачи на добропольском направлении. Для дистанционного минирования лесополос в тылу противника используются, в частности, противотанковые мины ПТМ-3. Каждая из них содержит почти два килограмма взрывчатки - этого достаточно, чтобы прожечь танк или другую бронированную технику.

Установили ее где нужно, и она ждет своего часа. У самой штатной мины есть магнитный датчик цели, он работает на изменение магнитного поля. Устанавливается на период сутки. Уже [появились] новые датчики цели – до 100 суток могут стоять в боевом режиме рассказал Федосеев

Ранее Минобороны РФ сообщило: группировка войск "Центр" перекрыла основные пути снабжения украинских подразделений на добропольском направлении.