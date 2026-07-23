Командир Арчи рассказал о дистанционном минировании под Красным Лиманом Спецминирование и дроны: как идет работа по изоляции Красного Лимана

Москва23 июл Вести.Командир отделения взвода специального минирования с позывным Арчи рассказал о боевой работе 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" на краснолиманском направлении. Основная задача подразделения — полная блокировка города Красный Лиман для пресечения логистики и подвоза сил противника.

Работая на Краснолиманском направлении, наша специфика – это спецминирование. Так же, естественно, и добиваем противника. У моего взвода идёт специфика – это минирование дорог дронами, такими как наземные дроны, точно так же – воздушные дроны. Мы разработали два дрона, которые у нас сейчас ведут полностью всю боевую работу. То есть, подъезды противника, точно так же, все проходы, тропинки, переправы. Минируем, нарушаем логистику полностью противника. рассказывает Арчи

Саперы активно используют дистанционное минирование с помощью наземных и воздушных дронов собственной разработки. Минируются дороги, переправы и тропинки в окружной части города, что вынуждает противника использовать наземные роботизированные комплексы (НРТК) вместо живой силы.

У нас также программируется время самоликвидации, то есть когда, если противник не подорвался, мы всегда знаем время, когда будет мина уничтожена. Для того, чтобы наш уже боец, как говорится, не подорвался на нашей же мине. Основная мотивация – мы работаем для того, чтобы враг не пришел к нам домой, а участь их ожидает очень печальная – если не выберутся из Лимана, то они будут уничтожены поясняет военный

В работе применяются мины собственного производства с программируемым временем самоликвидации и специальными датчиками, работающими на магнитных полях. По словам Арчи, использование самоликвидации критически важно для безопасности своих бойцов при последующих передвижениях.