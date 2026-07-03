Военнослужащий рассказал о слезах радости на глазах людей в Красном Лимане Боец Аслиб: жители Красного Лимана встречали военных ВС РФ со слезами радости

Москва3 июл Вести.Заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе 19 танкового полка 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Аслиб рассказал о боевой работе подразделений в Красном Лимане, его слова приводит Минобороны РФ.

Его рота штурмует позиции противника, после чего заходят другие подразделения штурмовиков мотострелкового батальона и закрепляются на данных позициях.

Он отметил, что перед штурмом бойцы проходят подготовку на полигоне.

После того как люди приезжают сюда, здесь подготавливаем, обучаем людей всем навыкам, как штурмовать окоп, как укрыться от глаз противника. Конечно же, у нас есть в каждой роте свои расчеты БПЛА сказал военный

Он пояснил, что бойцам помогает в наступлении артподготовка полка, артиллерийские батареи, а также другие соединения ВС РФ.

Аслиб рассказал, что при наступлении на Красный Лиман штурм проходил слаженно, потому что военнослужащие прошли обучение.

В ходе штурма проверяется каждый квадрат, каждая квартира, каждый дом, каждый переулок, потому что из любого окна может выйти противник и открыть огонь, отметил заместитель командира.

Наши ребята справляются хорошо, все решают быстро и кардинально меняют обстановку на линии фронта. Конечно, есть ситуации, когда противник видит наших штурмовиков, наших добрых парней. Есть те, которые убегают, покидают позиции, а есть некоторые, которые сдаются в плен. Конечно же, в плен берем, помогаем здесь, вывозим оттуда. Если они ранены, то оказываем им первую помощь рассказал Аслиб

По его словам, при заходе в Красный Лиман в подвалах находили мирных жителей, которые боялись выйти на свежий воздух.

При виде нас, русских бойцов, у них были слезы радости, они говорили: "Наконец-то вы пришли, вы нам поможете, вы нас защитите". Они выходили спокойно, мы им делали коридор. Кому нужна была первая помощь, она оказывалась. Всех кормили, всех поили и отправляли уже в дом пребывания. Для парней это большой стимул, они понимают, они видят людей, которые со слезами на глазах бегут к нам и говорят: "Спасибо, сынки, вы нам помогаете". Для моих парней это в первую очередь радость за то, что они делают правильные дела. Это означает то, что они не просто так сюда пришли. Они делают благое дело, защищают Родину от фашизма рассказал военнослужащий

Ранее в Минобороны сообщили, что в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) потери ВСУ составили более 200 человек и 50 единиц военной техники.