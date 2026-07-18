Москва18 июл Вести.ВСУ при установке противотанковых мин могут ставить рядом боеприпас на растяжке, чтобы помещать работе российских инженерных подразделений. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил старший сапер с позывным Химера, рассказывая о разминировании в Курской области.

Одна из самых интересных была найдена. Стояла противотанковая мина, а на ней установлена граната на растяжку. Соответственно, противник срывает растяжку, граната взрывается и инициирует подрыв более мощного заряда противотанковой мины, чтобы разлет осколков был сильнее рассказал российский боец

Ранее российские саперы в Курской области находили оставленные ВСУ взрывные устройства, замаскированные под пластиковую бутылку.