В ДНР рассекретили документы по делу пособника нацистов к 85-летию начала войны

В ДНР рассекретили дело предателя Родины Звигунова к 85-летию начала войны В ДНР рассекретили документы по делу пособника нацистов к 85-летию начала войны

Москва22 июн Вести.К 85-летию начала Великой Отечественной войны спецслужбы в Донецкой Народной Республике рассекретили протокол допроса предателя Родины Ивана Звигунова, передает ТАСС.

Уроженец Чугуева Харьковской области помогал немцам в оккупированном Сталине (ныне - Донецк) уничтожать местный народ во время ВОВ.

Я признаю себя виновным в измене Родине и в том, что служил в немецкой команде СД, являясь пособником и соучастником немцев в уничтожении советских людей говорится в документах

Звигунов обслуживал машины нацистов. В том числе, он обслуживал душегубку, куда помещали несколько десятков людей и запускали туда угарный газ.

Также, согласно документам, Звигунов оказывал содействие фашистам при расстрелах советских граждан, трупы которых сбрасывали в ствол шахты "4/4-бис". Одежду с убитых привозили в СД, ее разбирал Звигунов.