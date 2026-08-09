В Генпрокуратуре рассказали о целях нацистов во время блокады Ленинграда Генпрокуратура: нацисты и их пособники стремились полностью уничтожить Ленинград

Москва9 авг Вести.Целью нацистских войск и их пособников во время Великой Отечественной войны в Ленинграде было полное уничтожение города и истребление его жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В 2022 году прокуратура провела масштабную работу, чтобы подтвердить факт геноцида в период блокады. Были систематизированы архивные материалы военного времени, оперативные сводки и отчеты комиссий. К исследованию также привлекались историки и эксперты.

Одним из ключевых доказательств в Генпрокуратуре назвали документы о целенаправленном уничтожении продовольственных запасов Ленинграда. В частности, в сентябре 1941 года в результате пожара на Бадаевских складах были уничтожены значительные запасы продовольствия.

Прокуроры установили, что целью нацистских оккупационных войск и их пособников являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей заявили в ведомстве

По данным Генпрокуратуры, в блокаде участвовали не только немецкие войска, но и формирования из других государств, выступавшие на стороне нацистской Германии.

В ведомстве также оценили экономический ущерб, причиненный Ленинграду действиями нацистов в период блокады, в 35,3 трлн рублей в пересчете на современные цены.

9 августа отмечается годовщина завершения Ленинградской битвы – наиболее продолжительного сражения в рамках Великой Отечественной войны, длившегося с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В 2025 году указом президента РФ Владимира Путина эта дата официально признана Днем воинской славы России.