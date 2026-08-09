Нацисты уничтожили Бадаевские склады в 1941 году, обрекая ленинградцев на смерть Нацисты намеренно сожгли склады Бадаева, чтобы обречь ленинградцев на смерть

Москва9 авг Вести.Уничтожение нацистами Бадаевский складов с продовольствием в сентябре 1941 года стало одним из главных доказательство того, что блокада Ленинграда была целенаправленным актом геноцида. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что враг нанес удар не случайно – это был расчетливый шаг, чтобы ускорить гибель мирных жителей от голода. Зажигательные бомбы, сброшенные немецкими самолетами, вызвали пожар на складах имени Бадаева. В результате сгорело продуктов и ценностей на сумму свыше 31 миллиона рублей.

От зажигательных бомб, сброшенных самолетами противника, в сентябре 1941 года на складах имени Бадаева произошел пожар, уничтоживший продукты и ценности более чем на 31 миллион рублей. Это не было случайным ударом - это был расчетливый шаг, призванный ускорить гибель населения от голода говорится в публикации

Прокуроры провели масштабную работу, собрав тысячи документов – архивные материалы, сводки и отчеты комиссий. Именно эти доказательства легли в основу признания блокады военным преступлением и преступлением против человечности.

Сегодня, 9 августа, в России отмечают День окончания Ленинградской битвы, которая продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней – ее прорвали 18 января 1943 года, а полностью сняли 27 января 1944 года.