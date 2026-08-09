Генпрокуратура: ущерб от нацистов в блокаду Ленинграда составил 35,3 трлн рублей

В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от действий нацистов при блокаде Ленинграда Генпрокуратура: ущерб от нацистов в блокаду Ленинграда составил 35,3 трлн рублей

Москва9 авг Вести.Экономический ущерб от действий нацистов во время блокады Ленинграда оценивается в 35,3 трлн рублей в пересчете на современную российскую валюту, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

День окончания Ленинградской битвы отмечается в России ежегодно 9 августа. Памятная дата установлена президентом РФ Владимиром Путиным.

Экономический ущерб от действий нацистов во время блокады Ленинграда составил 35,3 триллиона рублей в пересчете на современную российскую валюту рассказали в ведомстве

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о целях нацистов во время блокады Ленинграда.