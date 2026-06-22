Путин отметил участие международного сообщества в борьбе с неонацизмом Путин: большая часть мира разделяет готовность РФ бороться с неонацизмом

Москва22 июн Вести.Большая часть международного сообщества разделяет российские ценности и готовность бороться с неонацизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам международного форума "Великое наследие – общее будущее".

Текст обращения зачитал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания форума.

Присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши ценности и принципы, категорически не приемлет попыток обелить злодеяния, совершенные гитлеровцами и их пособниками, и готова бороться с любыми проявлениями неонацизма говорится в послании

Российский лидер отметил, что форум проходит "на поистине священной для народов России и Белоруссии" территории города Бреста, который ровно 85 лет назад принял на себя главный удар фашистской Германии. По его мнению, это очень символично.

Путин также заявил, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы Великой Отечественной войны, сегодня помогают России и Белоруссии развивать многоплановое взаимодействие, строить Союзное государство и отстаивать свои интересы на международной арене.