В Ленобласти продолжатся работы на месте захоронения узников нацистского лагеря Поисковики рассказали о работах на месте захоронения узников "Дулага-102"

Москва12 окт Вести.В Ленобласти продолжатся работы на месте обнаруженного массового захоронения узников "Дулага-102". Как сообщила ИС "Вести" руководитель поискового отряда "Авангард" Лариса Фетисова, на данный момент были подняты останки порядка сотни военнопленных красноармейцев.

Мы подняли около ста человек. Почему я могу судить о том, что захоронение пойдет дальше? У нас здесь недалеко проходила канализационная труба, и часто проводились земляные работы по ее обслуживанию. И там рабочие видели кости. Скорее всего, цифра, в 500 человек погибшими за Изварским лагерем, возможно, подтвердится сказала она

Работы ведутся в деревне Извара Волосовкого района на территории бывшего подлагеря, который был частью основного концлагеря "Дулаг-102".

На данный момент поисковики обследовали 50 метров массового захоронения, предполагаемая протяженность которого в три раза больше.

Когда мы начали работать и были обнаружены первые тела. То мы обнаружили, что они лежат штабелями в три ряда. В этом раскопе они находились квадратами 2х2,5 метра рассказал участник поискового отряда Михаил Соловьев

В 2023 году в Ленобласти поисковики уже подняли останки более тысячи узников основного лагеря "Дулаг-102".