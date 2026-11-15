В Латвии восстановлен памятник советским воинам на братском захоронении

Депутат Пагор: восстановлен памятник на братском захоронении в Латвии В Латвии восстановлен памятник советским воинам на братском захоронении

Москва15 ноя Вести.В Латвии восстановлен памятник на братском захоронении воинов Красной армии в волости Даугмалес. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат думы латвийской Елгавы Андрей Пагор.

Памятник восстановлен! Как и обещал, памятник вернули на прежнее место, укрепили и покрасили! написал депутат

Он уточнил, что на братском захоронении Чаукстес покоятся 73 бойца Красной армии. Результат восстановления Пагор снял на видео.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Эстонии Камран Абилов сообщил, что власти Эстонии снесли на территории республики как минимум 140 объектов военно-мемориального наследия.