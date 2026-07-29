Москва29 июл Вести.Рязанская область всегда славилась школой кружевоплетения. Директор Центра креативного наследия Ирина Клевлеева рассказала ИС "Вести" об особенностях этого вида рукоделия.

По ее словам, часть техник плетения кружева сохранилась только в этом регионе. Например, венецианское шитье шелковой нитью, которое в Европе уже исчезло.

У себя, в Европе они уже не могут приобрести, у них уже нет этих производств. А его полная противоположность – это Михайловское кружево, оно крестьянское, оно очень толстое, оно народное и плетется на самых толстых коклюшках в мире рассказала Клевлеева

Ранее в Москве состоялась церемония вручения первой Национальной премии РФ в сфере народных художественных промыслов. Создание такой награды было обусловлено необходимостью сохранять, развивать и популяризировать народные промыслы, а также поддерживать мастеров и творческие коллективы.