Москва29 июлВести.Рязанская область всегда славилась школой кружевоплетения. Директор Центра креативного наследия Ирина Клевлеева рассказала ИС "Вести" об особенностях этого вида рукоделия.
По ее словам, часть техник плетения кружева сохранилась только в этом регионе. Например, венецианское шитье шелковой нитью, которое в Европе уже исчезло.
У себя, в Европе они уже не могут приобрести, у них уже нет этих производств. А его полная противоположность – это Михайловское кружево, оно крестьянское, оно очень толстое, оно народное и плетется на самых толстых коклюшках в мирерассказала Клевлеева
Ранее в Москве состоялась церемония вручения первой Национальной премии РФ в сфере народных художественных промыслов. Создание такой награды было обусловлено необходимостью сохранять, развивать и популяризировать народные промыслы, а также поддерживать мастеров и творческие коллективы.