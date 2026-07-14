В Москве наградили лауреатов Национальной премии в области народных промыслов В Совете Федерации наградили лучших мастеров народных художественных промыслов

Москва14 июл Вести.В Москве в Совете Федерации состоялась торжественная церемония вручения первой Национальной премии РФ в области народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

Создание подобной премии было продиктовано намерением сохранять, развивать и популяризировать народные художественные промыслы, поддерживать мастеров и творческие коллективы.

Участие в конкурсе приняли 52 региона страны. В общей сложности было подано свыше 300 заявок.

В ходе конкурсного отбора лауреатов определили в 9 номинациях. Одному из них был вручен специальный диплом и приз номиналом в 400 000 рублей за коллаборацию ООО "Гжель – художественные мастерские" и бренда Monochrome.

Участие в церемонии вручения принимали председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, министр промышленности и торговли РФ Антона Алиханов и зампредседателя СФ Ирина Святенко.