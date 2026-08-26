В Коломне нашли глиняный кувшин с серебряными монетами XV века В подмосковной Коломне нашли клад с серебряными монетами XV века

Москва26 авг Вести.В историческом центре Коломны нашли глиняный кувшин с монетами начала XV века. Как сообщает пресс‑служба Главного управления культурного наследия Московской области, речь идет о кладе времен князей Василия I Дмитриевича и Василия II Темного.

На кувшин наткнулись во время спасательных раскопок, когда специалисты исследуют почву перед началом строительства.

В глиняном кувшине лежало больше 2600 серебряных монет, отчеканенных в начале XV века… Находка уникальна: это самый крупный из известных комплексов монет той эпохи, и он сохранился целиком. За 600 лет никто его не тронул говорится в сообщении учреждения

Среди монет попадаются чеканки с изображением похожей на лебедя птицы, которая могла быть эмблемой города. В тот период их отливали только в Коломне, в других регионах они практически не встречаются. Кроме того, среди найденного есть новые виды штампов, которых нет даже в больших музеях.

Предположительно, современники спрятали деньги сознательно, а забрать не смогли в силу обстоятельств, вероятно, из-за эпидемии чумы, которая прокатилась по русским городам в 1425–1427 годах.

После изучения клад выставят в музее Коломны.