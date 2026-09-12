Москва12 сенВести.При раскопках в Московском Кремле обнаружены миндаль и виноград – эта пища в XVI века считалась деликатесом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врио директора Института археологии РАН Николай Макаров.
По словам археолога, находки были сделаны во время изучения остатков усадьбы Владимира Андреевича Серпуховского – двоюродного брата Дмитрия Донского.
Мы нашли огромное количество зерна, которое хранилось на усадьбе, зерна миндаля и винограда, это первые находки миндаля – вот такое свидетельство аристократической диеты, с такими деликатесамиотметил Макаров
В июле в Архангельском соборе Кремлям был вскрыт саркофаг святого князя Дмитрий Донского. Исследования останков подтвердили их подлинность.
После этого частицу мощей князя направили в Главный храм Вооруженных сил России. Кроме того, РПЦ сообщила, что еще одну частицу мощей, взятую из правой руки Дмитрия Донского, планируют отправить в зону спецоперации.