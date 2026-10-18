Москва18 октВести.Спасатели помогли женщине из Егорьевска снять с отекшего пальца плотно стиснувшее его обручальное кольцо. Об этом пишет ГКУ МО "Мособлпожспас" в MAX.
В такую неприятную ситуацию попала 42-летняя жительница Егорьевска — обручальное кольцо намертво застряло на опухшем пальце и причиняло сильную больговорится в публикации
На помощь женщине выдвинулись специалисты 217-й пожарно-спасательной части. Сначала они попытались снять украшение с помощью капроновой нити, но отек был настолько сильным, что сделать это не получилось. Тогда палец обезопасили защитной пластиной, а кольцо распилили и развели в стороны, освободив руку.
Медицинская помощь женщине не потребовалась.