В Егорьевске спасатели помогли снять кольцо, стиснувшее отекший палец женщины Спасатели сняли с отекшего пальца женщины обручальное кольцо в Егорьевске

Москва18 окт Вести.Спасатели помогли женщине из Егорьевска снять с отекшего пальца плотно стиснувшее его обручальное кольцо. Об этом пишет ГКУ МО "Мособлпожспас" в MAX.

В такую неприятную ситуацию попала 42-летняя жительница Егорьевска — обручальное кольцо намертво застряло на опухшем пальце и причиняло сильную боль говорится в публикации

На помощь женщине выдвинулись специалисты 217-й пожарно-спасательной части. Сначала они попытались снять украшение с помощью капроновой нити, но отек был настолько сильным, что сделать это не получилось. Тогда палец обезопасили защитной пластиной, а кольцо распилили и развели в стороны, освободив руку.

Медицинская помощь женщине не потребовалась.