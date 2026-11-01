У мыса Айя в Севастополе спасатели эвакуировали туристку с пляжа на катере

В Севастополе спасли туристку, которая не смогла выбраться с пляжа у мыса Айя У мыса Айя в Севастополе спасатели эвакуировали туристку с пляжа на катере

Москва1 ноя Вести.В Севастополе в районе мыса Айя туристка во время прогулки спустилась к пляжу по сыпучему грунту, но подняться наверх уже не смогла из-за крутого подъема. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Женщина вызвала спасателей. Городская спасслужба помогла туристке выбраться.

К месту происшествия оперативно прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос". Спасатели подошли на катере к необорудованному берегу, помогли женщине подняться на борт и доставили ее в безопасное место отмечается в сообщении

Помощь врачей женщине не потребовалась.

Михаил Развожаев напомнил телефоны Спасательной службы Севастополя: +7 (8692) 54-33-97; +7 (978) 062-46-11.