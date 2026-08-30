Москва30 авгВести.Севастопольские спасатели пришли на помощь четверым сапбордистам, который унесло в открытое море. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Наши спасатели провели настоящую операцию у мыса Айя — вызволяли из открытого моря четверых любителей прогулок на сапбордах… Всех сапбордистов подняли на борт и благополучно доставили на берегнаписал глава города в мессенджере МАХ
Инцидент произошел в темное время суток у мыса Айя. Людей унесло из-за сильных волн и ветра. Первую пару нашли в километре от берега, вторую – в двух.
В спасательной операции участвовали сотрудники подразделения "Таврос". Медицинская помощь сапбордистам не понадобилась.