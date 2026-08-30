В Севастополе спасли четверых сапбордистов, которых унесло в открытое море

Севастопольские спасатели помогли четверым сапбордистам, которых унесло в море В Севастополе спасли четверых сапбордистов, которых унесло в открытое море

Москва30 авг Вести.Севастопольские спасатели пришли на помощь четверым сапбордистам, который унесло в открытое море. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Наши спасатели провели настоящую операцию у мыса Айя — вызволяли из открытого моря четверых любителей прогулок на сапбордах… Всех сапбордистов подняли на борт и благополучно доставили на берег написал глава города в мессенджере МАХ

Инцидент произошел в темное время суток у мыса Айя. Людей унесло из-за сильных волн и ветра. Первую пару нашли в километре от берега, вторую – в двух.

В спасательной операции участвовали сотрудники подразделения "Таврос". Медицинская помощь сапбордистам не понадобилась.