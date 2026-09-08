Москва8 сенВести.Военнослужащие ВС РФ, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку украинских боевиков на Севастополь, в результате террористической агрессии ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По предварительной информации на пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. На месте оперативно работают спасатели Спасательной службы Севастополя и бригада скорой медицинской помощи. Угрозы жизни нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Вражеская атака га Севастополь продолжается. Граждан призвали соблюдать меры безопасности.