Женщина получила осколочное ранение при атаке ВСУ на Севастополь

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Севастополь Женщина получила осколочное ранение при атаке ВСУ на Севастополь

Москва8 сен Вести.Военнослужащие ВС РФ, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку украинских боевиков на Севастополь, в результате террористической агрессии ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По предварительной информации на пляже "Омега" женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. На месте оперативно работают спасатели Спасательной службы Севастополя и бригада скорой медицинской помощи. Угрозы жизни нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Вражеская атака га Севастополь продолжается. Граждан призвали соблюдать меры безопасности.