DR: в саду дома в Дании найден рекордный клад викингов с серебром весом 18,5 кг

Датчанин нашел в собственном саду крупнейший серебряный клад времен викингов DR: в саду дома в Дании найден рекордный клад викингов с серебром весом 18,5 кг

Москва31 авг Вести.Житель Дании обнаружил в саду своего дома самый большой в истории серебряный клад времен викингов. Об этом сообщила телерадиокомпания Danmarks Radio.

Уточняется, что клад состоит из более чем 700 серебряных предметов общим весом 18,5 кг.

Находку мужчина обнаружил во время строительства террасы в саду. Среди предметов находились слитки, ювелирные изделия, монеты и небольшой молот Тора - бога грома и молний из скандинавской мифологии.

Подчеркивается, что предыдущий рекорд принадлежал так называемому сокровищу из Терслева - тот клад весил 6,5 кг.

Ранее сообщалось, что 26 августа в историческом центре Коломны нашли глиняный кувшин с более чем 2,6 тысячи монет начала XV века.