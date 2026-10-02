Москва2 октВести.Самый дорогой загородный дом для отдыха в России предлагают арендовать за 121,6 тысячи рублей в сутки, передает ТАСС.
Этот 10-комнатный коттедж для дискотек и вечеринок расположен в поселке Куртниково в Истринском районе Подмосковья.
По данным "Авито Путешествий", дом площадью 700 "квадратов" рассчитан на компанию до 32 человек.
Самый дорогой загородный дом для отдыха в России предлагается за 121,6 тыс. рублей в суткиговорится в сообщении
Здесь есть собственная дискотека с баром и большим экраном, караоке, аэрохоккей и бильярд, джакузи и настольный теннис.
Кроме того, на территории оборудованы закрытая зона барбекю, банкетный зал на 30 человек, костровая зона с местами для 20 гостей и площадки для футбола, волейбола и баскетбола.
На втором месте по цене – трехэтажная вилла площадью 450 квадратных метров с 8 спальнями в деревне Озерки Ленинградской области. Она обойдется арендаторам в 90 тысяч рублей за сутки и также приспособлена для отдыха большой компании.
Замыкает топ-3 коттедж в деревне Ермолово Ярославской области. Он стоит 80 тысяч рублей в сутки.