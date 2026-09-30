Старейшей жительнице Подмосковья исполнилось 112 лет Подмосковной долгожительнице Вере Королевой исполнилось 112 лет

Москва30 сен Вести.Самой старшей жительнице Подмосковья Вере Королевой в среду, 30 сентября, исполнилось 112 лет, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Клин.

Ранее региональное Министерство социального развития сообщало, что в Московской области живет больше 900 человек, отметивших столетние юбилеи, а самой старшей из них – 111 лет.

Сегодня Вере Николаевне Королевой из Высоковска исполнилось 112 лет говорится в сообщении

Всех долгожителей власти Подмосковья всегда поздравляют с юбилейными датами и вручают им подарочные наборы.