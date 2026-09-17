Москва17 сенВести.В Подмосковье живет больше 900 человек, отметивших столетние юбилеи, сообщает региональное Министерство социального развития. Самой старшей жительнице региона – 111 лет.
В ведомстве проинформировали, что всех долгожителей власти поздравляют с юбилейными датами и вручают им подарочные наборы.
При этом подарки привозят домой в день рождения или в другой день, который удобен самому юбиляру, предварительно согласовывая время визита.
В Подмосковье живет более 900 жителей старше 100 летговорится в сообщении на сайте ведомства
Кроме того, для достигших 100-летнего рубежа предусмотрена проактивная выплата в размере 5000 рублей, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
Подарки от губернатора Подмосковья – Жостовские подносы как один из символов народного промысла региона – вручаются к юбилейным датам и жителям региона старше 80 лет.