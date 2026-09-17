В Подмосковье проживает больше 900 человек старше ста лет

Названо число жителей Подмосковья, которым больше ста лет В Подмосковье проживает больше 900 человек старше ста лет

Москва17 сен Вести.В Подмосковье живет больше 900 человек, отметивших столетние юбилеи, сообщает региональное Министерство социального развития. Самой старшей жительнице региона – 111 лет.

В ведомстве проинформировали, что всех долгожителей власти поздравляют с юбилейными датами и вручают им подарочные наборы.

При этом подарки привозят домой в день рождения или в другой день, который удобен самому юбиляру, предварительно согласовывая время визита.

В Подмосковье живет более 900 жителей старше 100 лет говорится в сообщении на сайте ведомства

Кроме того, для достигших 100-летнего рубежа предусмотрена проактивная выплата в размере 5000 рублей, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Подарки от губернатора Подмосковья – Жостовские подносы как один из символов народного промысла региона – вручаются к юбилейным датам и жителям региона старше 80 лет.