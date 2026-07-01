Москва1 июлВести.1 июля исполнилось 107 лет старейшей жительнице города Кемерово Ирине Петровне Ахмадиевой. Об этом сообщила городская администрация.
Труженица тыла, ветеран труда родилась в Чувашской АССР, живет в Рудничном районе города. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, на лесозаготовке. Получила медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
В первые годы войны муж Ирины Петровны погиб, она осталась одна с маленьким сыном. Во втором браке родились пятеро детей. После смерти второго мужа Ирина Петровна одна растила детей, бралась за любую работу.
В 1970-м году Ирина Петровна переехала в Кузбасс. У долгожительницы есть 9 внуков и 14 правнуков.
В настоящее время в Кемерове проживают четырнадцать долгожителей, отметивших столетие. 26 горожанам исполнилось более ста лет.