В Кемерове старейшей жительнице исполнилось 107 лет 107 лет исполнилось старейшей жительнице Кемерова

Москва1 июл Вести.1 июля исполнилось 107 лет старейшей жительнице города Кемерово Ирине Петровне Ахмадиевой. Об этом сообщила городская администрация.

Труженица тыла, ветеран труда родилась в Чувашской АССР, живет в Рудничном районе города. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, на лесозаготовке. Получила медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В первые годы войны муж Ирины Петровны погиб, она осталась одна с маленьким сыном. Во втором браке родились пятеро детей. После смерти второго мужа Ирина Петровна одна растила детей, бралась за любую работу.

В 1970-м году Ирина Петровна переехала в Кузбасс. У долгожительницы есть 9 внуков и 14 правнуков.

В настоящее время в Кемерове проживают четырнадцать долгожителей, отметивших столетие. 26 горожанам исполнилось более ста лет.