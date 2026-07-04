Москва4 июлВести.Почетный гражданин Смоленска, ветеран ВОВ Лидия Привольнева умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщил глава города Александр Новиков.
Ушла из жизни Лидия Владимировна Привольнева – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Смоленска. … Ей было 98 летнаписал мэр в своем канале в MAX
Новиков отметил, что ее жизнь стала символом стойкости, мужества и беззаветной преданности Родине.
"Для Смоленска Лидия Владимировна останется символом поколения победителей", - заключил он и выразил соболезнования родным и близким женщины.