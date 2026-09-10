Минздрав рассказал о состоянии старейшей россиянки в ее день рождения

Старейшая жительница России Яха Хашагова отмечает 121-летие Минздрав рассказал о состоянии старейшей россиянки в ее день рождения

Москва10 сен Вести.10 сентября старейшей жительнице России Яхе Хашаговой исполнился 121 год. В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что именинница чувствует себя нормально, а медики стабильно следят за ее состоянием.

Яха родилась в 1905 году, на протяжении долгих лет проживает в Байсангуровском районе Грозного. У женщины 20 внуков и 48 правнуков. Примечательно, что мать Хашаговой прожила 116 лет.

Ранее старейшей долгожительницей Москвы назвали 108-летнюю женщину. Самому старшему мужчине, проживающему в Москве, 105 лет.