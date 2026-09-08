Стало известно, почему на Кавказе люди живут долго Гериатр Ткачева: население Кавказа живет долго благодаря разнообразному питанию

Москва8 сен Вести.На Кавказе много долгожителей благодаря разнообразному качественному питанию и высокой физической активности, рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Во-первых, жители Кавказа физически активны. Большое значение имеет и питание, на Кавказе оно разнообразно, включает много овощей, фруктов, качественного мяса пояснила специалист

Она добавила, что в регионах, где люди активно двигаются, едят простые продукты и проводят много времени на свежем воздухе, живут дольше.

К регионам в России с высокой продолжительностью жизни относятся также Москва и Санкт-Петербург.