Москва8 сенВести.На Кавказе много долгожителей благодаря разнообразному качественному питанию и высокой физической активности, рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Во-первых, жители Кавказа физически активны. Большое значение имеет и питание, на Кавказе оно разнообразно, включает много овощей, фруктов, качественного мясапояснила специалист
Она добавила, что в регионах, где люди активно двигаются, едят простые продукты и проводят много времени на свежем воздухе, живут дольше.
К регионам в России с высокой продолжительностью жизни относятся также Москва и Санкт-Петербург.