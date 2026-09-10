В Коста-Рике представили самого старого человека на планете Жителя Коста-Рики назвали старейшим человеком в мире

Москва10 сен Вести.Житель Коста-Рики Хосе Флорес, возможно, является старейшим человеком в мире. Согласно официальным данным, ему исполнилось 119 лет. Сейчас эксперты работают над тем, чтобы подтвердить дату его рождения на международном уровне, сообщает Reuters.

Флорес живет в городе Сардиналь на полуострове Никоя. В его удостоверении личности указано, что мужчина родился 11 июля 1907 года. У Флореса 8 детей, 23 внука, 25 правнуков и одна праправнучка.

Пока титул старейшего человека в мире принадлежит Этель Катерхэм из Великобритании. В 2026 году ей исполнилось 117 лет.

Ранее в Японии скончалась старейшая жительница страны Сигэко Кагава. Женщина ушла из жизни в возрасте 115 лет. Незадолго до этого она рассказала журналистам о секрете своего долголетия. Он заключался в том, что она продолжала много ходить пешком и заниматься умственным трудом.