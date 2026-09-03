Пожилых людей старше 65 лет на планете впервые стало больше, чем малышей Axios: численность людей старше 65 лет впервые превысила число детей до 5 лет

Москва3 сен Вести.В мировой демографии произошел сдвиг. Согласно докладу Бюро переписи населения США, число жителей Земли в возрасте 65 лет и старше впервые в истории превысило количество детей младше 5 лет. Как отмечает портал Axios, это стало следствием глобального снижения рождаемости и одновременного увеличения продолжительности жизни.

По прогнозам, численность пожилых людей продолжит стремительно расти — с 852 миллионов в 2025 году до 2 миллиардов к 2060 году. При этом общее население Земли, как ожидается, достигнет 10,23 миллиарда человек к тому же сроку. В докладе также подчеркивается, что мир столкнулся с этой тенденцией гораздо быстрее, чем прогнозировали демографы десятилетие назад.

Особенно тревожной выглядит динамика рождаемости: если в 2013 году в странах с уровнем воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину) проживало 45% мирового населения, то уже в 2023 году этот показатель вырос до 71%. В числе государств, где рождаемость опустилась ниже уровня воспроизводства, оказались две самые населенные страны мира — Китай и Индия, а также Бангладеш, Мексика и Вьетнам.